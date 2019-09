Гигантская пиявка — 58 мм

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского и специалистами из Германии в ходе совместной экспедиции обследовали Курило-Камчатский желоб и впервые обнаружили морскую пиявку нового вида Johanssonia extrema на рекордной глубине 8728,8 м, нетипичной для подобных животных.



На базе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина пиявку исследовали почти два года и с помощью ДНК-анализа определили ее принадлежность к самостоятельному виду Johanssonia extrema. Исследование возглавил специалист по пиявкам Северного полушария Сергей Утевский.

Длина тела пиявки — почти гигантская, по словам ученых, для столь большой глубины — составляет 58 мм. Обычно размеры подобных пиявок колеблются от 10 до 25 мм. Найденная пиявка, предположительно, питается кровью глубоководной рыбы макруруса.

«Ранее на глубине свыше 8 тыс. м никогда не находили рыбьих пиявок, к тому же подверженных явлению глубоководного гигантизма, которое было впервые описано советскими учеными, изучавшими Курило-Камчатский желоб. Суть явления в том, что на глубине свыше 8–9 тыс. м встречаются виды, которые гораздо крупнее тех, что обитают на меньших глубинах. Объяснить это явление пока не удается. Если подобные пиявки будут найдены на больших глубинах в других морских желобах, можно также провести их ДНК-анализ и выяснить, насколько велико их родство. Это поможет понять, как формировалась жизнь на разных участках в море, был ли у организмов общий предок или они произошли от различных представителей фауны»,— рассказал соавтор научной статьи профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов школы естественных наук ДВФУ Алексей Чернышев.

Ученый добавил, что морские глубины скрывают огромный ресурс полезных ископаемых, который человек может освоить в отдаленной перспективе. Параллельно с этим встает вопрос, насколько морские глубины богаты жизнью, насколько она разнообразна и насколько отличается в разных районах Мирового океана. Раньше считалось, что на глубине обитает не так много животных, сейчас ученые имеют доказательства, что все обстоит иначе. Соответственно, есть вопрос, насколько велик риск нанести планете экологический ущерб при добыче глубоководных морских ископаемых.

На базе ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук регулярно исследуют морских животных и открывают новые виды. Так, по итогам экспедиции KuramBio II, которая состоялась в 2016 году, ученым предстоит описать более полутысячи новых глубоководных морских организмов, обитающих на глубинах до 9,5 тыс. м.

По материалам «A new species of the genus Johanssonia Selensky, 1914 (Hirudinea: Piscicolidae) collected in the Kuril-Kamchatka Trench at the greatest depth ever recorded for fish leeches»; S. Utevsky, A. Kovalchuk, N. Kovalchuk, A. Utevsky, A. Chernyshev; журнал Progress in Oceanography, сентябрь 2019 г.

Анатолий Кривов