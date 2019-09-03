Дуэль на микробах

Доктор Герберт Зеттел, электрогомеопат из города Сент-Пол, столицы штата Миннесота, вызвал на дуэль доктора Хибберта Хилла из Ассоциации общественного здравоохранения штата. Орудие дуэли — микробы.

Оба участника должны вступить в контакт с микробами заразных заболеваний, в том числе тифа, коклюша и бубонной чумы. При этом доктор Хилл может пользоваться любыми способами и средствами защиты, в том числе вакцинами. Доктор Зеттел, который не верит в микробную теорию медицины, намерен защищаться только с помощью соблюдения правил гигиены, чистого воздуха, чистой еды и питья. Победитель получит право нести гроб на похоронах побежденного.

Электрогомеопатия, она же электропатия,— направление медицины, разработанное графом Чезаре Маттеи из Италии во второй половине XIX века. Маттеи верил в целебные свойства «электричества» в созданных им растительных экстрактах. Происхождение болезней он объяснял неправильным функционированием кровеносной или лимфатической системы организма. Учение, подвергающееся критике со стороны представителей официальной медицины, имеет множество последователей в США, одним из которых является Герберт Зеттел.

Объявление о вызове на дуэль было опубликовано 13 июля 1919 года в газете The New York Times. Уже известно, что доктор Хилл принял вызов.

Журнал Scientific American в редакционной статье осудил «дуэль» как вредную с точки зрения любого образованного человека, верящего в медицинскую науку.

«Независимо от исхода,— говорится в статье,— из всей этой истории нельзя будет сделать никаких выводов. Наука не продвинется вперед ни на шаг, так как в самой природе эксперимента кроется фундаментальная ошибка. Выводы, сделанные на основе одного эксперимента, будут необоснованными. Индивидуальные особенности организма, природный иммунитет, множество других мелких, не до конца понимаемых факторов определяют для конкретного человека тонкий баланс между инфекцией и сопротивлением ей. Вызывающие доверие выводы можно делать только по итогам тщательно контролируемых многократных экспериментов. Одна ласточка еще не делает весны. Одна тифозная бактерия не обязательно вызовет тифозную лихорадку». В статье также говорится, что «дуэль» может отрицательно повлиять на широкую публику. Если электрогомеопат не заболеет, об этом узнает вся Америка, что может привести к потере веры в необходимость прививок.

Неизвестно, состоялась ли дуэль в 1919 году, но доктор Зеттел скончался в 1940 году, а доктор Хилл в 1920 году возглавлял Ассоциацию пульмонологов Миннесоты.

Материал подготовил Алексей Алексеев