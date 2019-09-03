Город-курорт Анапа полностью погасил муниципальный долг

Муниципальный долг города-курорта Анапа перед банком, составлявший 169 млн руб., выплачен полностью, сообщила пресс-служба мэрии Анапы. Кредит был рассчитан до конца 2021 года, однако остаток долга мэрия перечислила банку досрочно, что позволило муниципалитету сэкономить 13 млн руб.

По данным мэрии, привлечь дополнительные средства в бюджет удалось благодаря работе комиссии по мобилизации доходов, в городе прошли подворовые обходы по погашению имущественных платежей, была активизирована исковая работа по арендной плате. «Больше не будем платить ни проценты, ни кредиты. Будем жить по средствам. Это позволит направлять деньги на строительство детских садов и школ, озеленение, ремонт дорог и другие важные для развития города цели», – прокомментировал ситуацию глава города Юрий Поляков.

Анна Перова, Краснодар