На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду первый траулер проекта KMT02

Во вторник, 3 сентября, на Выборгском судостроительном заводе (входит Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония спуска на воду первого рыбопромыслового траулера проекта KMT02 «Норд Пилигрим».

Как сообщили на ВСЗ, судно строилось по заказу ООО «Норд Пилигрим». Оно предназначено для лова донных пород рыб. На борту будет размещено оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы емкостью до 375 куб. м. Заложен траулер был в конце января 2018 года.

Всего на Выборгском судостроительном заводе будут построены четыре судна проекта KMT02 в различных модификациях.