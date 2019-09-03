Главу саранского садового товарищества обвиняют в присвоении государственной земли

В Ленинский райсуд Саранска передано уголовное дело в отношении председателя садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Свердловец» Алексея Шиманова. Его обвиняют в мошенничестве с 21 государственным земельным участком.

Как сообщает МВД России, Алексей Шиманов в 2014-2016 годах, используя служебное положение, изготовил фиктивные документы о принадлежности 21 земельного участка к садовому товариществу. В действительности эти территории относились к неразграниченной государственной собственности и находились в оперативном управлении администрации Саранска. Подсудимый оформил на подставных лиц право собственности по каждому участку, присвоив землям кадастровые номера, а после переоформил территории в свою собственность. Ущерб от действий Алексея Шиманова оценивается в 5 млн руб.

Расследование дела вела следственная часть следственного управления МВД по Мордовии по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и по ч. 3,4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество», три эпизода).

Анастасия Еремина