В Краснодарском крае 14 транспортных полицейских скрыли сведения о доходах

Южная транспортная прокуратура уличила 14 должностных лиц кадрового подразделения ЛО МВД России на станции Кавказская в нарушении антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что транспортные полицейские отразили в декларациях и доходах, расходах и обязательствах имущественного характера недостоверные сведения о полученном доходе. Кроме того, в документах не были указаны объекты недвижимости, находящиеся в пользовании, а также предоставлены иные недостоверные и неполные данные.

В связи с этим Кавказский транспортный прокурор внес начальнику отделения полиции на станции Кавказская представление об устранении нарушений закона. Все 14 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Василий Хитрых