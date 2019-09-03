03 сентября, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

В Краснодарском крае 14 транспортных полицейских скрыли сведения о доходах

Южная транспортная прокуратура уличила 14 должностных лиц кадрового подразделения ЛО МВД России на станции Кавказская в нарушении антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что транспортные полицейские отразили в декларациях и доходах, расходах и обязательствах имущественного характера недостоверные сведения о полученном доходе. Кроме того, в документах не были указаны объекты недвижимости, находящиеся в пользовании, а также предоставлены иные недостоверные и неполные данные.

В связи с этим Кавказский транспортный прокурор внес начальнику отделения полиции на станции Кавказская представление об устранении нарушений закона. Все 14 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятие

Профиль пользователя