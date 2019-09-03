В Воронеже снова ищут разработчика плана реализации «Стратегии - 2035»

Воронежское региональное АУ «Институт регионального развития» снова ищет подрядчика для выполнения научно-исследовательской работы по разработке комплексной системы реализации «Стратегии социально-экономического развития Воронежской области» до 2035 года. Это следует из документов конкурса. Согласно им, исполнителю необходимо будет проанализировать ход реализации стратегии, предложить новую модель реализации стратегических приоритетов региона и совершенствования механизма формирования региональных госпрограмм, а также разработать новую систему оценки их эффективности. Все это нужно будет протестировать на пяти пилотных госпрограммах, а затем предоставть итоги областным чиновникам на круглом столе. Максимальная цена контракта — 11 млн руб. Итоги конкурса планируется подвести 19 сентября.

Напомним, что подобный тендер уже размещался в апреле этого года, но был отменен по решению заказчика. В конце прошлого года депутаты воронежской облдумы приняли во втором и окончательном чтении в качестве местного закона стратегию социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года. Это ключевой документ долгосрочного регионального развития, к разработке которого были привлечены более 450 экспертов, объединенных в 14 рабочих групп. Стратегия-2035 призвана сменить аналогичную концепцию развития до 2020 года.

Подробнее о параметрах стратегии — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Виталий Коцюба