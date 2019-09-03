Краснодар стал самым безопасным городом-миллионером в России

Исследование портала Domofond.ru показало, что среди городов с миллионным населением самым безопасным является Краснодар, сообщает пресс-служба портала. Горожанам было предложено оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Средняя оценка Краснодара — 7,2 балла. За ним идут Казань (7,1 балла) и Москва (7 баллов)

Ростов оказался на 13 позиции из 16, набрав 6,3 балла. Замкнули рейтинг Омск (6 баллов), Челябинск (6 баллов) и Волгоград (5,9 балла).

Дарья Голякова