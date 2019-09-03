Sukhoi Superjet оставляют без «усеченной» версии

Разработка укороченной версии самолета Sukhoi Superjet оказалась под вопросом. Об этом газете «Ведомости» рассказал председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев. По его словам, чиновники сочли, что самолет на 75 кресел не будет пользоваться спросом, хотя тот же S7 хочет купить 75 таких лайнеров. Основной заказчик Superjet — «Аэрофлот» — берет машины на 100 мест. Позднее в Минпромторге заявили «Ведомостям», что не отказываются от укороченной версии Superjet. Там уточнили, что российско-французский двигатель Superjet для такого варианта самолета слишком мощный. По этой причине для укороченного лайнера могут разработать российский авиамотор.

Создавать новый двигатель слишком дорого, а оставлять самолет со старым неэффективно, согласен главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов: «Что касается размера двигателя, то чем меньше самолет, тем ниже мощность вам нужна. Когда на самолете стоит двигатель высокой мощности, то это, соответственно, вопрос в том числе и веса, — чем больше вы везете, тем меньше экономия. Создание двигателя под самолет, у которого не выражен спрос, — это очень рискованная инвестиция. Если исходить из реальной экономики, то это может сделать Superjet "золотым". В этой ситуации мы становимся заложниками бюджетного финансирования, потому что стоимость такого самолета на рынке будет обходиться дорого, соответственно, государству придется искать способы, чтобы субсидировать приобретение такой машины.

Нужно иметь самолет с хорошей рыночной историей.

На сегодня у Superjet судьба складывается непросто, и как раз двигатель — это его ахиллесова пята. Пока проблема не будет решена, рассчитывать на какой-то серьезный авансовый спрос Superjet не приходится. Идея укороченного лайнера заключена в экономии на эффекте масштаба. Заказ на 75 потенциальных машин, о котором говорит S7, — это слишком мало для того, чтобы начать работать над новыми двигателями. Речь в данном случае должна идти о сотнях самолетов. Люди ищут какой-то выход из ситуации. Для Владислава Филева важно перевозить пассажиров на российских самолетах, но на рынке их нет. Минпромторг ищет способы решения этой проблемы. Но те, что были предложены, либо долгосрочные, либо стоят очень дорого, а иногда и то, и другое».

Сейчас не самое удачное время для выпуска укороченной версии Superjet, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его мнению, нужно дождаться, когда с этого рынка уйдут основные конкуренты, тогда Superjet на 75 мест сможет стать востребованным: «Спрос на воздушные судна такого размера, если речь идет именно о реактивных машинах, лишь незначительно превышает оценки S7. Если компания готова взять до 75 самолетов, то суммарно рынок на ближайшие годы сможет поглотить в лучшем случае 100-120 самолетов. Поэтому, если ориентироваться исключительно на Россию, то окупить затраты, связанные с созданием новой версии, явно не получится, и проект будет заведомо убыточным. В то же время, увы, сам по себе мировой рынок региональных самолетов, пока находится в стагнации, и количество требуемых самолетов с каждым годом только снижается. Не могу утверждать, что в среднесрочной перспективе потребность в них не появится. 15 лет назад новые самолеты предлагали две компании — Bombardier и Embraer. Сейчас первая фактически сворачивает бизнес в этой нише и продает его японцам, а вторая не выпускает 75-местных самолетов. На рынок выходит японский самолет, но пока он еще находится на стадии сертификационных испытаний. Теоретически конкурентом может стать китайский самолет, но его перспективы выглядят очень туманно. Было бы уместнее поднять вопрос о развитии программы Superjet и создании версии на 75 кресел в 2023 году».

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Поставки укороченных Superjet планировались с 2022 года. Разработку должны были начать в прошлом году. Тогда вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что на это выделят 6 млрд руб. из Резервного фонда.

Сергей Гусев