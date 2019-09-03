Nespresso выпустили кофемашины нового поколения

Теперь большую чашку кофе можно будет приготовить «в одно касание». Любителям кофе будут доступны сразу пять объемов: от большого альто (414 мл), маг (230 мл) и гран-лунго (150 мл) до эспрессо (40 мл) и двойного эспрессо (80 мл).

Процесс упростился благодаря запатентованной технологии Centrifusion. Капсула раскручивается в кофемашине, как в центрифуге, экстракция происходит под действием центробежной силы, возникающей в результате вращения капсулы и потока воды. Считывая штрих-код, нанесенный на капсулу, кофемашина автоматически настраивает идеальные параметры приготовления напитка: объем, температуру, время экстракции и скорость вращения капсулы. Как только поток воды начинает проходить через молотый кофе в капсуле, ее скорость вращения увеличивается до 7 тыс. оборотов в минуту, создавая необыкновенно плотную пенку на выходе.

Машины Nespresso Vertuo уже представлены на рынке в США, Франции и Германии, а теперь стали доступны и для российских кофейных гурманов. Вместе с кофемашинами также появятся 28 блендов кофе.