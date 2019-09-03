В Сызрани ПАО «Т Плюс» стало агентом по сбору платежей МУП «ЖЭС»

03 сентября, вторник
ПАО «Т Плюс» и сызранское муниципальное унитарное предприятие «ЖЭС» подписали агентский договор, сообщает пресс-служба «Т Плюс». Согласно документу, компания собирает платежи за горячую воду и теплоснабжение с абонентов МУПа.
«Заключение агентского договора позволит сделать процесс оплаты услуг отопления и ГВС максимально прозрачным и понятным для горожан»,– отметили в «Т Плюс».
С 1 сентября потребители поставляемых «ЖЭСом» ресурсов оплачивают услуги по новым реквизитам, указанным на сайте двух организаций.