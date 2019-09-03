Саудовская Аравия может начать выдачу туристических виз с 27 сентября

Власти Саудовской Аравии намерены запустить процесс выдачи туристических виз в страну начиная с 27 сентября, сообщает саудовская газета «Окяз» со ссылкой на неназванные источники. Виза будет действовать на срок до 90 дней, ее стоимость составит 440 риалов ($117) включая обязательную медицинскую страховку. Виза будет доступна для граждан 51 страны, перечень которых пока не сообщается.

Получить такую визу можно будет, либо подав заявление через интернет, либо по прибытии в страну. В настоящее время Саудовская Аравия выдает четыре вида виз — рабочую, деловую, визу паломника и визу посетителя (для посещения членов семей, имеющих саудовское гражданство, либо для краткосрочного делового визита).

В СМИ периодически появляется информация о том, что Саудовская Аравия в ближайшие месяцы намерена начать выдачу туристических электронных виз. В тестовом режиме такие визы были впервые выданы посетителям гран-при Formula E в 2018 году. По данным эмиратской Gulf News, выдавать электронные визы могут начать жителям европейских стран, входящих в Шенгенское соглашение, США, Австралии, Японии, Южной Кореи, ЮАР, Брунея, Малайзии, Сингапура и Тайваня, однако финальная версия списка еще дорабатывается.

О том, как Саудовсккая Аравия развивает туризм, читайте в публикации “Ъ” «Принц берет в руки бразды направления».

Евгений Хвостик