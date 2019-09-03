Избирательный фонд кандидатов в губернаторы Петербурга вырос до 92 млн рублей

Горизбирком Петербурга опубликовал очередные данные о поступлении и расходовании средств с избирательных счетов кандидатов в губернаторы города. По данным на 26 августа, общий избирательный фонд четырех участников предвыборной кампании (в отношении Владимира Бортко — до момент его снятия) составил 92,5 млн рублей.

Как следует из документов ГИК, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов увеличил свой избирательный счет с 1,593 млн до 3,265 млн руб. за счет крупных пожертвований шести граждан (в Горизбиркоме учитывают пожертвования физлиц, превышающие 20 тыс. руб.). Большую часть собранных средств (около 4,2 млн руб.) он уже успел израсходовать.

Объем избирательных средств самовыдвиженца Александра Беглова вырос на 800 тыс. руб. — до 59,27 млн руб. Из них израсходовано 28,3 млн руб.

На счету у Надежду Тихоновой («Справедливая Россия») зафиксировано 12,38 млн руб. (ранее было 4,83 млн руб.). Ей перечислили деньги пятеро граждан, сделавших крупные взносы. Потратила госпожа Тихонова за время предвыборной компании 10,1 млн руб.

В то же время кандидат от КПРФ Владимир Бортко, до того, как сняться с выборов, успел собрать 17,6 млн руб. и потратить из них 16,5 млн руб.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.