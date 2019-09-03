После убийства младенца в Саратове действия чиновников и полицейских проверят на предмет халатности

В Саратове проводится доследственная проверка по факту халатного отношения должностных лиц к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

При расследовании уголовного дела по факту убийства двухмесячной девочки в Кировском районе было установлено, что семья, в которой она воспитывалась, c начала года состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально-опасном положении. В августе семью сняли с учета в связи с «улучшением обстановки».

Также с весны этого года семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОП №3 УМВД по Саратову, однако профилактические мероприятия со стороны сотрудников полиции не проводились, что, по мнению следствия, способствовало совершению преступления.

Как ранее сообщал «Ъ-Средняя Волга», ребенка убил отец. По имеющейся информации, у девочки была врожденная патология.

Марина Ковалева