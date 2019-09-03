В «Транснефть-Урал» назначен бывший управляющий дальневосточной «дочки» холдинга

Генеральным директором уфимского подразделения «Транснефти» — АО «Транснефть-Урал» назначен Роман Ковалев, ранее возглавлявший компанию «Транснефть — Дальний Восток». В сообщении пресс-службы предприятия отмечается, что господин Ковалев — выпускник Уфимского государственного нефтяного технического университета, работает в системе «Транснефти» около 20 лет, в разные годы возглавлял нефтеперекачивающую станцию, работал главным инженером районного нефтепроводного управления, главным инженером и заместителем генерального директора предприятия.

Возглавлявший с марта 2016 года «Транснефть-Урал» Тимур Безымянников с 3 сентября назначен руководителем уфимского подразделения научно-технического центра ООО «НИИ Транснефть», сообщает «Интерфакс».

«Транснефть-Урал» эксплуатирует более 8,8 тыс. км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 41 перекачивающую станцию, более 230 резервуаров общим объемом свыше 2 млн куб. м. Объединяет пять нефтепроводных управлений — Туймазинское, Челябинское, Арланское, Черкасское, Курганское, специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий и северо-казахстанское представительство.

Ирина Самойлова