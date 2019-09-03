На Кубани вдоль трасс построят многофункциональные придорожные сервисы

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае вдоль федеральных трасс планируют построить 41 многофункциональный придорожный центр. Они будут включать в себя автозаправки, магазины, общепиты и гостиницы. Об этом на планерном совещании в краевом правительстве сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В настоящее время уже работают десять таких площадок: восемь на трассе «Дон» и две на подъездах к Крымскому мосту. Еще 13 площадок выделено под строительство объектов сервиса возле автозаправочных станций и 18 объектов планируется построить с нуля, сообщили в краевом департаменте потребительской сферы.

Помимо объектов придорожного сервиса, рассматривается возможность о размещении в многофункциональных центрах сельскохозяйственных ярмарок. По мнению главы региона, многофункциональные центры должны прийти на замену хаотично расположенным вдоль трасс объектам придорожного сервиса.

Василий Хитрых