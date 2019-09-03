Экс-советник Юрия Уткина возглавила частный образовательный холдинг

Бывший советник председателя Пермской городской думы Юрия Уткина Наталья Летаева стала управляющим директором частного образовательного холдинга, объединяющего два детских сада, «Европейскую школу» и центр профориентации. Информацию о назначении подтвердила сама госпожа Летаева.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем образовательных учреждений является Константин Захаров, ректор АНО «Пермский институт инноваций и мониторинга оценки качества образования».

Напомним, Наталья Летаева являлась советником Юрия Уткина до августа 2018 года. Ранее госпожа Летаева занимала должность координатора пресс-службы краевого правительства.