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Экс-советник Юрия Уткина возглавила частный образовательный холдинг

Бывший советник председателя Пермской городской думы Юрия Уткина Наталья Летаева стала управляющим директором частного образовательного холдинга, объединяющего два детских сада, «Европейскую школу» и центр профориентации. Информацию о назначении подтвердила сама госпожа Летаева.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем образовательных учреждений является Константин Захаров, ректор АНО «Пермский институт инноваций и мониторинга оценки качества образования».

Напомним, Наталья Летаева являлась советником Юрия Уткина до августа 2018 года. Ранее госпожа Летаева занимала должность координатора пресс-службы краевого правительства.

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