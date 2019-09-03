На торги выставлены права требования «ЮгРегионДевелопмента» на квартиры в ЖК «Британия»

Конкурсный управляющий ООО «ЮгРегионДевелопмент» Александр Червяков выставил на открытый аукцион права требования общества к ООО «Стройтрест» на 37 квартир в четырех строящихся литерах ЖК «Британия» в Краснодаре. Начальная цена единого лота составляет 48,2 млн руб. Как уточняется в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, данная дебиторская задолженность находится в залоге у Крайинвестбанка. Квартиры являются долевой собственностью.

По информации официального сайта ЖК «Британия», жилой комплекс включает в себя девять кирпичных трехэтажных домов, детские и спортивные площадки, отдельно выделенные зоны паркинга.

Согласно документам Арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «ЮгРегионДевелопмент» обратился Крайинвестбанк в 2016 году. Тогда же в отношении компании было введено наблюдение. В августе 2017 года общество было признано банкротом.

Василий Хитрых