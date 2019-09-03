Кандидаты собрали на избирательную кампанию на пост главы Башкирии около 71 млн рублей

Восемь кандидатов, баллотирующихся на пост главы Башкирии, собрали на свои избирательные кампании суммарно 70,6 млн руб., следует из их финансовых отчетов по состоянию на 26 августа, опубликованных Центризбиркомом республики. Большая часть этой суммы — 56 млн руб. аккумулирована в избирательном фонде кандидата от «Единой России», врио главы региона Радия Хабирова. В отчете указан только один его спонсор — ОАО «Туймазытехуглерод» (на конец 2018 года принадлежало директору Ахату Газизову), перечислившее в фонд кандидата 6 млн руб. Господин Хабиров потратил на предвыборную кампанию — агитацию, консультационные и информационные услуги — 41,37 млн руб. Еще 3 млн руб. его предвыборный штаб вынужден был вернуть некоему спонсору, перечислившему деньги без указания всех реквизитов, отмечено в отчете.

Второй по величине избирательный фонд — у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева — около 3,1 млн руб. Израсходовал кандидат, если сложить все указанные в отчете траты, практически все.

Чуть меньше собрал на выборы коммунист, депутат Курултая Юнир Кутлугужин — 3 млн руб. Основная часть средств — 2,5 млн руб. — поступила в фонд после середины июля. Потратил кандидат около 2,5 млн руб. Спонсоры избирательных кампаний коммуниста и либерал-демократа в отчетах не указаны.

До 2,67 млн руб. увеличился избирательный фонд юриста Зульфии Гайсиной, баллотирующейся от партии «Яблоко». Ее основным спонсором является рекламное агентство «Медиа транс» (принадлежит директору Валерии Красноперовой). Еще 50 тыс. руб. кандидату перечислило неуказанное в отчете физлицо. Израсходовала госпожа Гайсина 1,85 млн руб.

Президент компании GTL, бывший владелец уфимского банка «Восток» Рафис Кадыров, который участвует в выборах от партии «Патриоты России», собрал в фонд 2,1 млн руб. Средства, отмечено в отчете, в основном потрачены на сбор подписей.

В фонд справоросса, депутат Курултая Юрия Игнатьева поступило 1,38 млн руб. Кандидат потратил все перечисленные ему средства — в основном на агитацию, но также на консультационные и другие услуги.

В аутсайдерах по величине избирательных фондов — владелец и директор ООО «Башфото.ру» Владимир Кобзев, больше известный как блогер «Кабзон» (1,27 млн руб., выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость), и директор и основатель Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш (1 млн руб., выдвинут «Гражданской силой»). Спонсоры их избирательных кампаний не раскрываются. Владимиру Кобзеву около половины средств в фонд перечислило некое физлицо. Он потратил из фонда 1,17 млн руб. Владимир Барабаш получил пожертвование от физлица в размере 575 тыс. руб. и потратил на кампанию также почти все средства, поступившие в фонд.

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября.

Влада Шипилова