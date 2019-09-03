Кандидата в муниципалы Павла Чупрунова задержали на церемонии открытия детской площадки

Кандидата в муниципальные депутаты в совет МО «Черная речка» от «Справедливой России» Павла Чупрунова задержали на церемонии открытия детской площадки на Ланском шоссе 10. Господин Чупрунов вел прямую трансляцию на своей странице в Facebook. Он обратил внимание, что площадка построена на деньги муниципального образования, однако там развешены баннеры «Единой России». Это он считает незаконной агитацией.

По словам кандидата, он увидел председателя ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова, который произносил торжественную речь, и направился к нему, «чтобы поговорить». Путь ему преградили муниципальные депутаты от «ЕР» и самовыдвиженцы, лояльные администрации муниципалитета.

Далее подошел участковый, который на частной машине без опознавательных знаков отвез господина Чупрунова в 34-е отделение полиции.

Протокол пока не составлен, но, по словам задержанного, полицейский сказал, что ему вменяется мелкое хулиганство. Якобы он побежал к месту скопления детей. В то же время Павел Чупрунов настаивает на том, что к детской площадке он шел, не ускоряя шаг.

Олег Дилимбетов