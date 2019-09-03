Жителя Ижевска осудили за производство наркотиков и легализацию 1,3 млн рублей

Завьяловский райсуд приговорил 39-летнего ижевчанина к шести годам лишения свободы за производство и сбыт наркотиков, а также легализацию 1,3 млн руб., полученных от продажи запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый заказывал на различных сайтах прекурсоры для изготовления наркотиков в период с мая по ноябрь 2018 года. Затем он изготавливал наркотические средства самостоятельного для дальнейшего сбыта бесконтактным способом через интернет. Мужчину задержали в ноябре 2018 года на территории Завьяловского района. В ходе обысков у него обнаружили и изъяли 1,2 кг наркотиков.

Также установлено, что за продажу наркотиков обвиняемый получал оплату биткойнами. Затем он конвертировал криптовалюту в рубли и перечислял их на свой счет. Таким способом злоумышленник обналичил около 1,3 млн руб.