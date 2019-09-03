Определена дата открытия памятника Дмитрию Шостаковичу в Самаре

Фото: Администрация Самары

Во вторник в сквере на площади имени Куйбышева со стороны ул. Красноармейской была установлена бронзовая скульптура композитору Дмитрию Шостаковичу. Ее высота составляет около 3,5 м, вес – почти 7 т. Памятник создал народный художник СССР Зураб Церетели. Об этом сообщает городская администрация.

Торжественное открытие памятника произойдет в субботу в 17:00 (MSK+1). В период Великой Отечественной войны в эвакуации семья Дмитрия Шостаковича жила в Куйбышеве в районе сквера, где будет установлен памятник. В это время композитор закончил Седьмую («Ленинградскую») симфонию.

Она впервые была исполнена 5 марта 1942 года. Произведение сыграл в Куйбышеве оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда.

Георгий Портнов