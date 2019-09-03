Big Data привлекают к законотворчеству

В «Сколково» предложили менять законы с помощью больших данных: идея изложена в концепции развития цифровой экономики. Она разработана по заказу фонда. Предполагается, что государство сможет изучать поведение граждан и на основе этой информации менять нормативные акты и правила.

С помощью использования массива данных можно, к примеру, проанализировать популярные места остановки такси и поменять дорожные знаки там, где стоянка запрещена, говорит директор департамента планирования и развития фонда «Сколково» Сергей Израйлит: «Мы говорим про экономически значимые действия, например, заказ такси. Люди заключают сделки с использованием цифровых платформ, в результате формируются большие данные, благодаря чему мы сразу видим, где локализован спрос. В городе есть связанное с этим регулирование транспортных потоков. Если мы видим, что в каком-то месте существующая система регулирования не адаптирована к этому, то в автоматическом режиме можно формировать предложения по корректировке. Никакие специальные платформы мы создавать не предлагаем. Здесь может идти речь только про какой-то вариант взаимовыгодного сотрудничества, например, с “Яндексом”. Это позволит снять регуляторные ограничения в тех случаях, когда из-за них не получается удовлетворить спрос. Государство, как известно, управляет рисками избыточных ограничений, которые уже влияют на экономический рост и развитие потенциала конкретных территорий».

Начать сотрудничество с компаниями, которые собирают большие данные, государству будет непросто из-за законодательных пробелов, считает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава: «Big Data никак не контролируется, при том что президент страны заявляет, что это “новая нефть”.

Компаниям нужно понятное регулирование, чтобы развивать свой бизнес на тех данных, которые они собираются использовать.

Если им будет предоставлена такая возможность, то я думаю, взамен они тоже будут готовы не только платить налоги, но и оказывать посильную помощь законотворцам и другим государственным органам, например, делясь той информацией, которой они владеют. Что касается того, кому принадлежат большие данные, то кто-то считает, что государству; кто-то — что гражданам, потому что, по сути, общество формирует Big Data; кто-то — что тем IT-компаниям, которые эту информацию агрегируют в своих базах данных. Задача государства в первую очередь создать правила игры, которые нам расскажут, как действовать на этом поле всем заинтересованным сторонам».

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В законодательство также планируется ввести понятие «цифрового следа» — это информация о действиях пользователя в интернет-пространстве. При этом в «Сколково» подчеркнули, что концепция еще обсуждается с экспертами.

Илья Сизов