Шахты возглавили рейтинг самых небезопасных городов России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru провели исследование выяснили, как жители 200 городов России оценивают уровень их безопасности, сообщает пресс-служба портала. В опросе приняли участие более 90 тыс. человек, которым предложили оценить по десятибалльной шкале, насколько безопасен их район.

Наименее безопасным свой город признали жители Шахт Ростовской области, набрав 4,5 балла. Далее следуют Киселевск Кемеровской области (4,9 балла) и Свободный Амурской области (5 баллов).

Самым безопасным городом по версии Domofond.ru стал Ейск Краснодарского края с результатом 8,6 балла. На втором месте Геленджик Краснодарского края (8,4 балла), а за ним столица Чеченской республики Грозный (8,3 балла).

В среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 6,8 балла.

Дарья Голякова