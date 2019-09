Работы художника Стефано Джентиле впервые представят в Москве

С 7 по 13 сентября в Москве пройдет выставка одного из самых ярких современных итальянских художников — Стефано Джентиле. В экспозицию под названием You Were Here («Ты был здесь») войдут 18 работ, посвященных глобальным проблемам экологии. «Испокон веков все цивилизации оставляли будущим поколениям различное наследие. Греки и римляне оставили нам демократию, кодекс. Древний Китай — бумагу и печать, Ренессанс ознаменовался изобретениями,— говорит Джентиле.— На протяжение всей жизни мы слышим отголоски прошлого. Но что оставим после себя мы? Мы живем верой в технологии и теряем веру в Бога. Останется ли вообще что-то после нас?» Стефано — художник-самоучка, обретший популярность за очень короткое время: свою карьеру он начал в 2012 году, а уже в 2014-м состоялась первая персональная выставка в White Noise Gallery (Рим). Часть работ, представленных в Москве, планируется отправить в Фонд Леонардо Ди Каприо.

Организатором выставки стала поп-ап галерея Follow The Art, а местом проведения была выбрана необычная площадка: впервые искусство будет экспонироваться в историческом здании слоновника Московского зоопарка, построенном в 1937 году.