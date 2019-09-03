Проект строительства газопровода через Обскую губу прошел экспертизу

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проекту и результатам инженерных изысканий по строительству газопровода через акваторию Обской губы для транспорта газа с Новопортовского и других месторождений Ямальского нефтегазодобывающего кластера, сообщается на сайте учреждения.

Строительство магистрального газопровода общей длиной 115 км финансирует компания «Газпромнефть-Ямал» (входит в ПАО «Газпром»). Он пройдет по территории Ямальского и Надымского районов (Ямало-Ненецкий автономный округ). Длина подводной части — 58,4 км. Предполагается, что по газопроводу будут транспортировать газ с Новопортовского месторождения и других месторождений Ямальского полуострова до севера Тюменской области — места подключения к системе газопроводов «Газпром». Планируемые поставки газа — 20,5 млрд куб. м в год. Их будут транспортировать по маршрутам «Ямбург-Тула I» и «Ямбург-Тула II».

Помимо этого, проект включает в себя обустройство площадок линейной инфраструктуры на Ямальском и Тазовском участках газопровода. В частности, предполагается строительство радиорелейных и автоматической газораспределительной станций, а также посадочной площадки для вертолетов.