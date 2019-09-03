В Челябинске в два раза увеличилось количество автомоек самообслуживания

В Челябинске за два года в два раза выросло число автомоек самообслуживания. Город наряду с Казанью стал лидером среди регионов по количеству таких боксов, сообщает аналитическая служба 2ГИС.

В августе 2017 года в Челябинске было 37 моек самообслуживания, а сейчас их 74. Высокими темпами растет количество автомоек самообслуживания и в других городах-миллионниках. Например, в Уфе их число увеличилось на 71%, в Волгограде – на 63%, в Москве – на 61%. Значительный прирост зафиксирован в Красноярске (60%) и Екатеринбурге (56%). В то же время общее число автомоек в российских мегаполисах выросло незначительно — на 7%, это свидетельствует о том, что самообслуживание пользуется большей популярностью у автомобилистов.