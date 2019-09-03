Администрация Перми внесла в думу проект о досрочной отмене ЕНВД

Мэрия Перми внесла в городскую думу проект решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Об этом «Ъ–Прикамье» сообщили собеседники, близкие к представительному органу. Инициативу мэрии планируется рассмотреть на пленарном заседании Пермской думы 24 сентября.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Пермь, в случае отмены налога, может получить из краевого бюджета 936 млн руб.

Однако, инициатива досрочной отмены ЕНВД вызвала негативную реакцию пермских предпринимателей. Как ранее писал «Ъ–Прикамье», около 2000 предпринимателей подписали письмо к главе Перми Дмитрию Самойлову и председателю городской думы Юрию Уткину с просьбой не отменять налог. По подсчетам представителей бизнеса, налоговая нагрузка, в результате отмены ЕНВД, для пермских компаний, занятых торговлей, общественным питанием и бытовыми услугами населению, вырастет в 6–10 раз.