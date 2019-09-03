Некоторые аспекты защиты и охраны интеллектуальной собственности для успешного развития бизнеса

В 2019 году юридическая фирма «Городисский и Партнеры» отмечает 60-летие своей практики. В честь юбилея состоится цикл мероприятий в 13-ти городах присутствия компании. Семинар в Новосибирске пройдет в рамках юбилейного турне.

17 сентября 2019 г.

Novosibirsk Marriott Hotel

Программа

09:30 - 10:00 Регистрация, приветственный кофе

10:00 - 10:30 Интеллектуальная собственность как один из важнейших активов бизнеса

Юрий Кузнецов, Партнер, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, Руководитель патентной практики, «Городисский и Партнёры» (Москва)

10:30 - 12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Товарные знаки: что мы приобретаем, когда их регистрируем?

Владимир Трей, Партнер, Патентный поверенный РФ, «Городисский и Партнеры» (Москва)

Наталья Николаева, Партнер, Патентный поверенный РФ, «Городисский и Партнеры» (Новосибирск)

Наталья Тихонова, Юрист, «Городисский и Партнеры» (Новосибирск)

12:00 - 13:00 Перерыв на обед

13:00 - 13:30 Наиболее значимые решения в патентной практике за последний год

Юрий Кузнецов, Партнер, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, Руководитель патентной практики, «Городисский и Партнёры» (Москва)

Дмитрий Яковлев, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, «Городисский и Партнёры» (Санкт-Петербург)

13:30 - 15:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Правовой аудит и оценка объектов интеллектуальной собственности. Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета исключительных прав

Валерий Нарежный, к.э.н., Советник, «Городисский и Партнеры» (Москва)

Наталья Николаева, Партнер, Патентный поверенный РФ, «Городисский и Партнеры» (Новосибирск)

Денис Бессонов, к.э.н., Начальник отдела ревизии, аудита и методического обеспечения Уральского федерального университета, Аудитор, диплом ACCA по МСФО — DipIFR (Rus)

15:00 - 15:30 Защита персональных данных в компании. Пошаговая инструкция

Станислав Румянцев, к.ю.н, CIPP/E, Старший юрист, «Городисский и Партнеры» (Москва)

15:30 - 16:00 Дискуссия и индивидуальные консультации

17 АВГУСТА | Начало в 9-30 | Novosibirsk Marriott Hotel

Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Количество мест ограничено

Зубарева Виктория lepskaya@kommersant-nsk.ru 8(383) 209-34-42 вн. 106

Коробова Виктория korobova@kommersant-nsk.ru 8(383) 209-34-42 вн.109