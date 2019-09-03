ФНС России банкротит нижегородского проектировщика судов на воздушной подушке

Федеральная налоговая служба России подала иск с требованием признать банкротом ООО «Научно-производственная компания “Инновационный межотраслевой инженерный центр”» (ИМИЦ, Нижний Новгород, разрабатывает суды на воздушной подушке). Как сообщается в картотеке арбитражных дел, сумма требований составляет около 3,9 млн руб.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена. “Ъ-Приволжье” не удалось оперативно получить комментарий компании. Напомним, ИМИЦ в 2017 году получил на тот момент крупнейший за последнее время контракт на поставку 15 судов на воздушной подушке для МЧС России. В том же году компания стала поставщиком для нескольких региональных пограничных управлений ФСБ, структур «Транснефти», АО «Северречфлот» и АО «Пассажирречтранс».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО НПК ИМИЦ было зарегистрировано в 2011 году в Нижнем Новгороде с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор – Владимир Кузьмичев, бенефициар – Станислав Горюнов. Финансовая отчетность не раскрывается.

Анастасия Еремина