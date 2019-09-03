Минобороны хочет получить с «Мотовилихи» более 180,6 млн рублей

Министерство обороны РФ направило заявление конкурсному управляющему ПАО «Мотовилихинские заводы» о включении ведомства в реестр кредиторов с требованиями в размере более 180,682 млн руб. Основание — неустойка по контракту с предприятием от 31 декабря 2013 года.

Группа «Мотовилихинские заводы» (МЗ) объединяет металлургический комплекс и ряд направлений машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование, выпускает реактивные системы залпового огня («Град», «Смерч», «Торнадо-Г», «Торнадо-С») и ствольную артиллерию. В марте 2018 года в отношении МЗ введено конкурсное производство. Чистый убыток по итогам 2018 года — 3,3 млрд руб., выручка — 4,2 млрд руб. По данным управляющего, в реестр кредиторов общества включены требования на сумму более 17,4 млрд руб.