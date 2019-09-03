Челябинское УФАС собирается запретить ларьки со сладкой ватой и тиры в парках

Челябинское УФАС России выяснило, что ларьки, павильоны и сезонные аттракционы в парках региона работают незаконно. Как сообщила на заседании экспертного совета при региональном уполномоченном по правам предпринимателей замруководителя антимонопольного ведомства Наталья Сапрыкина, муниципальные автономные учреждения культуры (МАУ), которые управляют парками, не имеют права распоряжаться землей и предоставлять ее в аренду предпринимателям. О позиции челябинского УФАС по этому вопросу рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Несмотря на запрет распоряжаться землей, МАУ заключают с предпринимателями «мнимые сделки под видом договоров на размещение сезонных аттракционов, общепита и так далее» в парках. «Договоры заключаются на непрозрачной основе, в отсутствие конкуренции, что может способствовать коррупционным проявлениям», - считают в челябинском УФАС. Антимонопольная служба выдала муниципальным автономным учреждениям предписания ликвидировать нарушения в срок до 1 июля текущего года, затем продлив его до 1 октября 2019 года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров считает, что проблему с размещением нестационарных торговых объектов в парках нужно решать на законодательном уровне. «Вопрос очень серьезный и чувствительный, как для предпринимателей, так и для муниципалитетов и наших граждан, которые отдыхают в парках с детьми. Согласитесь, что отсутствие возможности купить ребенку мороженое или сладкую вату будет воспринято без радости. Необходимо изменить нормативно-правовую базу так, чтобы бизнес мог работать в парках на легальных, понятных и прозрачных основаниях»,- отметил господин Гончаров.