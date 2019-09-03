УФАС нашло нарушения в закупках минздрава Башкирии на 200 млн рублей

Башкирское управление ФАС РФ нашло нарушения в действиях управления техобеспечения минздрава республики при закупке медоборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщается на сайте ведомства, с жалобами на действия управления обратились несколько участников рынка. Предметом обращений были закупки моноблоков и многофункциональных устройств на сумму более 200 млн руб.

По итогам рассмотрения жалоб УФАС установило факты нарушения ФЗ о контрактной системе. Управление техобеспечения устанавливало требования к предмету закупки, приводившие к ограничению конкуренции.

Кроме того, как установила комиссия УФАС по контролю в сфере закупок, в одном из случаев был установлен конфликт интересов: в формировании технического задания к закупке участвовал сотрудник коммерческой компании, которая победила в тендере минздрава. Это же лицо позже представляло интересы структуры минздрава на заседании в антимонопольном органе.

Управлению техобеспечения были выданы предписания, отмечает УФАС. Одна из закупок была аннулирована, другая возвращена на этап подачи заявок.

Ирина Самойлова