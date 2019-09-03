Грузооборот Азово-Донского речного бассейна уменьшился на 5%

Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна по состоянию за первые восемь месяцев этого года составил 6,274 млн. т, что на 5% ниже показателя за соответствующий период прошлого года, сообщает ИАА «Порт Ньюс».

Объем транзитных грузов сократился на 2%, до 5,5 млн. т, внутренний грузооборот - на 19% до 825 тыс. т. Судопоток Азово-Донского бассейна внутренних водных путей по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 3,9 тыс. судов и составов, это же количество было и в прошлом году.

В августе общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна сократился на 5% по сравнению с августом прошлого года и составил 1, 442 млн. т грузов. В номенклатуре преобладали мазут (27,2%), пшеница (17,3%) и сера (16%). Транзитный грузопоток уменьшился на 4%, до 1,2 млн т, внутренний грузооборот бассейна сократился на 9%, до 211 тыс. т.

Дарья Голякова