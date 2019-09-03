В Копейске открыли первую в России многотопливную заправку

В Копейске состоялся запуск первой в стране АЗС, где автомобилисты могут заправиться всеми видами топлива: ДТ, АИ-92, АИ-95, СУГ (сжиженные углеводородные газы, пропан-бутан), КПГ (компримированный природный газ), СПГ (сжиженный природный газ). Объект построила компания «НОВАТЭК-АЗК», сообщает пресс-служба врио губернатора Челябинской области.

В церемонии открытия автозаправки принял участие председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Он сообщил, что компания строит в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа. Предполагается, что объект будет завершен в 2020 году. По словам врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, необходимо расширение сети автозаправок со сжиженным природным газом в регионе для обеспечения работы новых автобусов на газомоторном топливе.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», заксобрание Челябинской области готовит к принятию законопроект, создающий льготные условия для инвесторов, строящих АЗС со сжиженным природным газом. Предполагается, что участки под строительство будут предоставляться без проведения торгов. Также при расчете платы за аренду или стоимости продажи земли будет применяться понижающий коэффициент К3. По словам заместителя председателя областного заксобрания Константина Захарова, это позволит снизить издержки на аренду или покупку участков «практически до нуля».