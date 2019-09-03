Бывший налоговый инспектор осужден в Тюмени за взятки на сумму 9,4 млн рублей

Калининский райсуд Тюмени вынес решение по уголовному делу бывшего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок №2 ИФНС по Тюмени №3. Суд признал ее виновной получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в течение пяти лет она не имеет права занимать госдолжности.

По версии следствия, осенью 2014 года налоговый инспектор проводила проверку в одной коммерческой компании, предоставляющей консультативные услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права. Она познакомилась с главой организации, «женщины подружились, и инспектор стала делиться со своей подругой служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов своей фирмы», рассказали в прокуратуре Тюменской области. С января 2015 года бывший налоговик начала делиться служебной информацией о планах проверок, предпроверочных анализах данных налогоплательщиков за вознаграждение.

В ноябре 2016 года ее задержали с поличным. Всего она успела получить от «подруги» 9,4 млн. руб. После этого инспектор была уволена «в связи с утратой доверия».

Ранее Калининский районный суд Тюмени приговорил к штрафу на 50 тыс. руб. за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) экс-главу УФНС по Тюменской области Тамару Зыкову. По версии следствия, в 2015 году она, желая выполнить прогнозный план по сборам налогов, добилась выплаты в бюджет НДС от Антипинского НПЗ в размере 600 млн руб. Позже эти деньги были возвращены заводу. Тамара Зыкова и управление ФНС по Тюменской области получили поощрение от руководства ФНС.