Удмуртия взяла два кредита на 900 млн рублей

Удмуртия взяла два кредита на 600 млн руб. и 300 млн руб. соответственно. В аукционах, которые состоялись 27 августа приняли участие ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ФК Открытие». Победителем стало ПАО «Сбербанк», предложившее процентную ставку на уровне 7,9% годовых при начальной ставке 8,25%. Об этом сообщает пресс-служба минфина республики.

Обозначенные кредиты привлекаются для частичного погашения государственных облигаций Удмуртии в сентябре и октябре 2019 года. В минфине отметили, что это не приведет к росту госдолга региона.