Райффайзенбанк и сеть гипермаркетов «Лента» объявляют о расширении своего партнерства: теперь кобрендинговая карта «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» доступна жителям 35 регионов России.



Оформить дебетовую карту можно в одном из 153 гипермаркетов сети. Среди ключевых преимуществ карты, помимо бесплатного банковского обслуживания — принцип двойной выгоды: держатель карты получает гарантированную скидку постоянного покупателя 5% на любой товар в «Ленте», а также до 5% баллами от суммы покупки.

«Мы знаем, что кэшбэк на продукты питания является одной и самых востребованных категорий и рады, что теперь у клиентов 35 регионов России есть возможность оформить дебетовую карту с двойной выгодой и без какой-либо оплаты за годовое обслуживание», — отметила Ксения Андреева, руководитель направления развития транзакционных продуктов АО Райффайзенбанк.

Согласно анализу транзакций клиентов Райффайзенбанка, траты в категории «магазины и супермаркеты» составляют 41% от общего оборота по картам. Эта категория является самой популярной, за ней следуют «рестораны и кафе», а также «услуги автосервиса».

Ранее карта «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» стала победителем в номинации «Лучшая кобрендинговая карта банка и продуктового ритейла» международной премии Loyalty Awards Russia 2019.

Более подробно о карте можно узнать на сайте банка, о программе лояльности – на сайте cobrand.lenta.com.