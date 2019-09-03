В Кузнецке микрофинансовая организация использовала средства клиентов для оплаты услуг коллекторов

Прокуратура Кузнецка выявила нарушения в деятельности ООО «Микрокредитная компания «Микроденьги». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что в правилах предоставления микрозаймов этой компании и в условиях договоров потребительского кредитования значительно превышалась периодичность взаимодействия с получателями займов, допускалась возможность бессрочного использования персональных данных клиентов и использования внесенных ими денежных средств на оплату услуг третьих лиц, привлеченных для взыскания долгов.

Управляющему ООО внесено представление. Его требования исполнены. Начальник юридической службы организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Иван Сергеев