В ноябре жители Татарстана будут отдыхать три дня подряд

Три выходных подряд ожидают жителей Татарстана в начале ноября. Речь идет о 2,3 и 4 ноября, говорится в сообщении Роструда. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в понедельник. 2 и 3 ноября – это суббота и воскресенье, соответственно.

Кроме того, жители Татарстана будут отдыхать 6 ноября. В этот день отмечается День Конституции республики. Таким образом в начале ноября рабочими днями для татарстанцев будут только вторник, четверг и пятница, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2019 году жителей Татарстана ждет 121 выходной день.

"Ъ-Казань"