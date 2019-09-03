На Дону участника картельного сговора оштрафовали на 590 тыс рублей

В Ростовской области ООО «Альянс Контракт» оштрафовали на 590 тыс. руб. за участие в антиконкурентном соглашении, сообщает пресс-служба УФАС по Ростовской области.

Компания вступила в сговор с ИП Малеева В.С., ИП Клименко Д.Р. и ООО «Константа-К» при участии в открытом аукционе на заключение контракта по выборочному капитальному ремонту сельского дома культуры. Участники этого соглашения снизили предлагаемую цену на 40%, чтобы добросовестные участники аукциона перестали подавать ценовые предложения. Позднее оказалось, что заявки этих предпринимателей не соответствовали требованиям аукционной документации. В Результате аукцион выиграло ООО «Альянс Контракт», снизив начальную цену лишь на 9,5%.

Дарья Голякова