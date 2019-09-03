Xiaomi объявила о рекордном обратном выкупе акций

Китайский производитель электроники Xiaomi намерен провести обратный выкуп своих акций на $1,5 млрд, сообщает Reuters. Это будет самый крупный обратный выкуп акций в истории корпорации. Акции компании, проведшей IPO в Гонконге в прошлом году, с тех пор потеряли почти половину своей стоимости. Серьезно ударили по ним и массовые демонстрации в самом Гонконге, которые не прекращаются все лето.

С помощью этой меры компания пытается остановить падение стоимости своих акций и убедить инвесторов продолжать вкладываться в Xiaomi. «Правление верит, что выкуп акций в нынешних условиях продемонстрирует уверенность компании в собственных прогнозах и перспективах бизнеса»,— отмечается в заявлении производителя. Рынок уже позитивно отреагировал на эту новость. Акции Xiaomi прибавили в цене около 7% на открытии торгов в Гонконге.

Кирилл Сарханянц