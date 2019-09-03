«Сода-Хлорат» в девять раз сократила убытки

ООО «Сода-Хлорат» раскрыло результаты финансовой деятельности в 2018 году. Выручка компании составила 2,5 млрд руб. против 2 млрд руб. в 2017 году. Убыток компании по итогам 2018 года составил 39,4 млн руб., тогда как годом ранее превышал 376 млн руб. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

«Сода-Хлорат» выпускает кальций хлористый гранулированный. Компания принадлежит ООО «Карго». В 2015 году «Сода-Хлорат» и правительство Пермского края подписали специнвестконтракт на семь лет для нового производства карбоната калия. Инвестиции в проект составили более 4,6 млрд руб.