Диспансеризация чиновников Татарстана в 2020 году обойдется в 24 млн рублей

На диспансеризацию чиновников в Татарстане в 2020 году потратят 23,7 млн руб. Постановление за подписью премьер-министра республики опубликовано на портале кабмина Татарстана.

В частности, на диспансеризацию 770 чиновников-мужчин в возрасте до 40 лет потратят 3,2 млн руб. (по 4,2 тыс. руб. на каждого), 730 старше 40 лет — 3,7 млн руб (по 5,1 тыс. руб.), на диспансеризацию 1,9 тыс. женщин в возрасте до 40 лет — 8,3 млн. руб (по 4,1 тыс. руб.), 1 тыс. человек старше 40 лет и проходящих маммографию, — 5,8 млн руб (5,4 тыс.), 536 женщин старше 40 лет и не проходящих маммографию, — 2,7 млн (5,1 тыс. руб.).

"Ъ-Казань"