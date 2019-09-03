Оренбуржье совместно с «Газпромом» создаст систему мониторинга состояния окружающей среды

Фото: Правительство Оренбургской области

Подписано соглашение о сотрудничестве между врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках соглашения планируется обеспечить экологическую безопасность региона. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на Дениса Паслера.

«Подписанное соглашение позволит сделать эту работу более эффективной и завершить формирование единой областной системы мониторинга состояния окружающей среды»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

Также в рамках сотрудничества планируется обеспечить газификацию населенных пунктов, развивать инфраструктуру газомоторного топлива и наладить работу с другими компаниями в части переработки попутного нефтяного газа в регионе. Помимо прочего, стороны будут реализовывать социальные проекты.

Георгий Портнов