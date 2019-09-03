На Ставрополье выбрали подрядчиков для капремонтов

Министерство ЖКХ Ставропольского края провело отбор новых подрядчиков для на включение в единый Реестр организаций, которые могут быть допущены к участию в программе капремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«На Ставрополье реестр добросовестных компаний-подрядчиков формируется уже почти три года. Сегодня в него включены 245 компаний. К отбору мы всегда подходим очень ответственно. Ведь по закону только эти подрядчики могут участвовать в конкурсном отборе на проведение капремонта МКД, причем в масштабах страны. И от выбранных компаний мы ждем качественной работы, ведь они могут быть как включены в перечень, так и исключены из него», - приводит пресс-служба министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

Документы претендентов рассматривала комиссия, в которую вошли представители регионального министерства ЖКХ, краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, НО СК «Фонд капитального ремонта» и общественники. Из 45 поданных заявок было одобрено 23. Критериями отбора стали наличие разрешительной документации на проведение работ, опыт работы не менее трех лет, положительная репутация и устойчивое финансовое положение. Отсеянные заявки не соответствовали одному или нескольким требованиям.

Дарья Голякова