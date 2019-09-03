Саратовские предприятия заподозрили в нелегальном вывозе отходов

В Саратове 10 крупных промышленных предприятий не заключили договоры с региональным оператором на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они вывозят мусор нелегально, уточняет пресс-служба Саратовского филиала УО «Управление отходами».

В организации уточнили, что юридическим лицам было дано время оформить официальные договоры с регоператором до конца 2018 года. В числе нарушителей указаны ООО «СЭПО-ЗЭМ», ОАО «Радиоприборный завод», АО «Тантал», АО НПП «Алмаз», АО «Саратовский институт стекла» и ОАО НПП «Контакт». В отношении предприятий участились инспекционные рейды. .

«Отсутствие договора говорит о том, что отходы вывозятся в неизвестном направлении и оказываются на стихийных свалках или вообще в контейнерах, установленных для населения. Тем самым промышленные предприятия перекладывают свои расходы на простых людей. Региональный оператор в отношении нарушителей уже направил несколько обращений в прокуратуру. Готовится обращение в адрес министерства промышленности и энергетики Саратовской области», - заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Марина Ковалева