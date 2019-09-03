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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Около 2,3 тыс. дружинников обеспечат порядок на выборах губернатора Оренбуржья

Более 2,7 тыс. общественников будут участвовать в охране правопорядка на выборах губернатора Оренбургской области в воскресенье. Об этом сообщает региональное правительство.

В охране порядка задействуют, в том числе, около 2,3 тыс. дружинников, 243 частных охранных организации и 246 казаков. Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября текущего года. Сейчас обязанности главы региона исполняет председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. До него губернатором Оренбуржья был Юрий Берг.

Георгий Портнов


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