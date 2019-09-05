Новое в экономике

«Новые решения для ускорения экономического роста» — главная тема юбилейного пятого Восточного экономического форума, который начнет свою работу 4 сентября 2019 года на острове Русский. Лидеры мировой политики и бизнеса в течение трех дней обсудят перспективы развития глобальной экономики, вопросы международных торговых и политических отношений, а также возможности для улучшения условий предпринимательской деятельности. Программа ВЭФ включает около 50 деловых мероприятий, среди них — панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги.

Восток — дело форума

ВЭФ — одна из крупнейших российских международных конференций. Мероприятие, согласно указу президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года, проходит ежегодно на острове Русский. Цели и задачи форума — содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОРов) и свободного порта Владивосток.

Цель форума, по словам заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, — сделать Дальний Восток ближе инвесторам и доступнее для бизнеса. «Многие темы, которые поднимались на предыдущих форумах, стали основой для разработки и принятия законов, внедрения новых мер поддержки бизнеса, улучшения социального самочувствия дальневосточников. Пять лет назад были поставлены цели, казавшиеся невыполнимыми. Мы говорили об ожиданиях и перспективах развития, о формировании новых экономических режимов и улучшении инвестиционного климата, создании новых законов и изменении нормативно-правовой базы, об улучшении социальной инфраструктуры и развитии регионов — о том, что называется словом „будущее“. Кто-то был полон надежд, кто-то скептически относился к намеченным планам. Но важно было одно — готовность действовать вместе. И сейчас это будущее стало настоящим»,— отметил Юрий Трутнев.

Самые крупные соглашения на форуме в прежние годы были заключены по сырьевым проектам при участии российских гос­компаний. Одним из главных соглашений на ВЭФ в 2015 году стал проект строительства в Приморье производственно-логистического комплекса «Янковский» стоимостью более 55 млрд руб. (введен в эксплуатацию в мае 2016 года).

В 2016 году на ВЭФ было достигнуто соглашение между Минвостокразвития и ПАО «Сибур Холдинг» о реализации инвестпроекта «Амурский газохимический комплекс» с объемом инвестиций свыше 500 млрд руб. В настоящее время проект не реализован, принять инвестрешение российская компания намерена до конца 2019 года.

Одним из самых крупных по объему инвестиций на форуме в 2017 году стал проект Амурского газоперерабатывающего завода. Инвестор и заказчик («Газпром переработка Благовещенск») вкладывает в него почти 1 млрд руб. Компания в дни форума получила статус резидента ТОР «Свободный» в Амурской области. Завод проектной ежегодной мощностью 42 млрд куб. м газа начали строить в 2015 году, а закончат в 2025-м.

Самым значимым подписанным соглашением форума в 2018 году стала договоренность между ООО «ГДК Баимская», KAZ Minerals PLC, правительством Чукотского автономного округа и Минвостокразвития России о реализации инвестиционного проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны (Чукотский автономный округ) на 360 млрд руб. В рамках этого проекта в 2019 году запланировано строительство Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке, которое завершится в 2026 году.

В этом году Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) ожидает подписания документов на сумму не менее 3 трлн руб. (в 2018 году общий объем инвестиций в рамках достигнутых на форуме соглашений составил 3,1 трлн руб.). По словам директора АПИ Леонида Петухова, на нынешнем форуме обсудят вопросы создания прямой контейнерной линии между Владивостоком и Индией совместно с FESCO.

В 2019 году, как ожидается, на Восточный экономический форум приедет более 4 тыс. делегатов из 60 стран. Впервые Владивосток посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди, мероприятие намерен посетить также премьер-министр Японии Синдзо Абэ, свое участие подтвердили бизнес-миссии из Республики Корея и Сингапура.

Из Сибири с предложением

Самым активным участником Восточного экономического форума из числа регионов Сибирского федерального округа является Кемеровская область, для которой ВЭФ — возможность установить новые деловые контакты с Дальним Востоком, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Кузбасс заключил на форуме 15 соглашений с регионами России и зарубежными компаниями. В частности, Кемеровская и Еврейская автономная области подписали соглашение о реализации межрегионального инвестиционного проекта, в рамках которого в регионе начато производство автобусов марки Yutong на базе ООО «Кузбассавто». Объем инвестиций оценивается в 400 млн руб.

С Кореей Кемеровская область в 2018 году договорилась о партнерстве в сфере исследований, разработки и производства высокотехнологичной продукции с целью защиты окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности в регионе. «Тихоокеанский рынок является для нас очень перспективным. И мы показали, что Кузбасс открыт для российского и международного сотрудничества, готов предоставить условия для реализации инвестиционных проектов»,— отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Помимо Кемеровской области, в форуме принимает участие Иркутская область с отдельным стендом, от Красноярского края во Владивосток прилетает министр экономического развития региона Егор Васильев.

Задачи Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в условиях нарастающего товарооборота между Россией и странами АТР определил Владимир Путин в своей речи на Петербургском экономическом форуме 14 августа 2019 года. Президент отметил, что Сибирь и Дальний Восток — связующее звено между европейской частью России и рынками Китая, стран АТР, Европы. Поэтому оба округа как единый макрорегион нуждаются в комплексном организационно-инфраструктурном развитии для выполнения поставленных задач.

«По итогам 2018 года объем экспорта СФО составил $38,9 млрд. Стоимостный объем экспорта при этом вырос за год на 21,2%. Экспорт осуществлялся в 143 страны, 89,4% стоимостного объема — в страны дальнего зарубежья, 20,7% приходится на Китай»,— говорит полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По словам полпреда, традиционная экспортная сибирская продукция — уголь, который в 2018 году был отгружен в объеме около 173 млн т, лесоматериалы — 22,7 млн куб. м, при этом доля обработанных доведена до 85%. Однако ежегодно растет и несырьевой компонент экспорта, доля которого приближается к 50%.

Структура экспорта такова, что в каждом регионе есть собственные флагманы. Новосибирская область экспортирует за границу высокотехнологичные товары: электрические машины и генераторы, ТВЭЛы, угольные электроды. В 2018 году Новосибирский электродный завод (входит в группу «Энергопром») поставил угольные электроды на сумму $20 млн американской компании Globe Metallurgical Inc. Новосибирские программисты чаще выходят на мировые рынки с IT-разработками. Красноярский край традиционно экспортирует концентраты металла, каучук. Омская область — продукцию химической промышленности (каучук и полипропилен). Республика Алтай поставляет панты маралов. В Томской области делают акцент на вывоз органической продукции. Перспективное направление — экспорт фармацевтической и биопродукции, производимой предприятиями Алтайского края.

В последние годы из регионов Сибири заметно вырос экспорт продовольственных товаров. Объем вывоза этой продукции из Сибири с января по май 2019 года в 2,2 раза превысил объем импорта — $436,7 млн против $200,3 млн. Растет экспорт продукции агропромышленного комплекса.

В числе крупнейших предприятий-экспортеров СФО ГМК «Норильский никель», «Ванкорнефть», НПК «Катрен», «Верхнечонскнефтегаз», «ЕВРАЗ-Объединенная компания ЗСМК», «Томскнефть» ВНК, «Иркутскэнерго», «Иркутская нефтяная компания», «Русгидро» и «Полюс».

По данным Дальневосточного таможенного управления, в 2018 году объем экспорта субъектов Дальнего Востока (не считая недавно включенные в состав округа Забайкалье и Бурятию) составил $28,1 млрд (на 26,7% больше по сравнению с 2017 годом). Из них две трети — это минеральные продукты ($17,2 млрд) и топливо ($16,4 млрд). Примерно по 10% составляют продовольствие и сельскохозяйственное сырье ($3,7 млрд), по 5% — продукция машиностроения ($1,4 млрд) и древесина ($1,1 млрд).

Основные торговые партнеры Дальнего Востока при экспорте — Республика Корея, Китай, Япония, Тайвань, Индия.

Для дальнейшего упрочения на китайском рынке местных предприятий необходимо удешевить транспортировку продукции, считает эксперт-экономист Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и преподаватель кафедры общей экономики природопользования экономического факультета МГУ Сергей Никоноров. «Нефть, газ, руда требуют высоких затрат на перемещение. Это приводит к удорожанию сибирской продукции. В основном снижение затрат достигается за счет эффекта масштаба»,— уверен эксперт.

«Говоря о перспективах экспорта, в том числе и для СФО, правильно рассматривать продукты с высокой добавленной стоимостью, т.е. те, которые прошли глубокую переработку первичного сырья, а также технологии, которые могут быть масштабированы в других странах и экономически интересны»,— говорит советник генерального директора АО «Красноярский завод синтетического каучука» (КЗСК) Дмитрий Николаев.

Полпред Сергей Меняйло считает, что необходимы конкретные меры для увеличения несырьевого экспорта, которые сегодня находятся в стадии проработки. «С этой целью регионам предстоит реализовать ряд инвестиционных проектов по строительству новых или модернизации имеющихся производственных и перерабатывающих комплексов для производства самой разнообразной продукции: от злаков до пуховых одеял»,— рассказал он.

Основная проблема промышленности СФО — несбалансированность производства продукции по технологическим цепочкам, отмечает Сергей Никоноров. «Для решения этой проблемы необходимо либо создание вертикально интегрированных структур, либо кластерный подход с включением компаний малого и среднего предпринимательства. У СФО в динамике из года в год колоссальная диспропорция между экспортом и импортом товаров. Экспорт — это вывоз сырья в основной своей массе. Импорт — ввоз товаров с высокой добавленной стоимостью»,— подчеркнул он.

Потенциалом для развития в будущем, по мнению экспертов, обладают производство цемента, легкая промышленность, сельское хозяйство, экологический туризм и продукция наукоемких производств. Кроме этого, по мнению аналитиков, необходимо также нарастить экспорт услуг в различных отраслях, в том числе в сфере информационных технологий и медицине.

В данной ситуации, отмечают специалисты, для роста экспортных поставок необходимо в сибирских и дальневосточных регионах создавать соответствующую инфраструктуру, развивать систему наставничества в экспортной сфере, выходить на крупные международные площадки онлайн-торговли.

Лолита Белова