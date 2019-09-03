Попечительский совет библиотеки Белинского намерен продвигать ее бренд

В Екатеринбурге состоялось первое заседание попечительского совета Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского. Его возглавил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Секретарем попечительского совета утвержден первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области, директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев. В попечительский совет входят ректоры уральских вузов, бизнесмены, деятели культуры.

По словам господина Крашенинникова, совет займется продвижением библиотеки как уникального бренда региона. «Мы договорились о том, что члены совета будут участвовать в организации различных дискуссионных мероприятий, и о том, что будем привозить сюда для выступлений и авторов, и известных людей самых разных профессий», — рассказал он.

Библиотека имени Белинского является одной из крупнейших, была основана в 1899 году. Объем ее фонда превышает 2,2 млн единиц хранения. В 2018 году ее посетили более 766 тыс. человек.